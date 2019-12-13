مقابلة مع طيار " هليكوبتر " التي اخلت القوة الإسرائيلية "سييرت متكال" شرق خانيونس

من المقرر أن تبث القناة الإسرائيلية 12 مقاطع صوتية جديدة من عملية اكتشاف القوة الإسرائيلية الخاصة في خانيونس، بالإضافة إلى اللحظات الدرامتيكية التي قُتل فيها قائد القوة المقدم "م"، التي تمكنت المقاومة الفلسطينية من كشفها والتعامل معها.

وذكرت القناة 12 العبرية ان القناة ستعرض مقابلة حصرية مع الطيار الإسرائيلي الذي هبط في المروحية داخل غزة لإخلاء القوة الخاصة.

ويرى خبراء ان الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترميم صورته بعد ان تمكنت المقاومة الفلسطينية من النيل منها على اعتاب قطاع غزة الشرقية بعد كشف القوة الإسرائيلية الخاصة وقتل مسؤولها "م".