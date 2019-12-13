ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

مقابلة مع طيار " هليكوبتر " التي اخلت القوة الإسرائيلية "سييرت متكال" شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 13:24 - 13 ديسمبر 2019
طيار اسرائيلي طيار اسرائيلي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

من المقرر أن تبث القناة الإسرائيلية 12 مقاطع صوتية جديدة من عملية اكتشاف القوة الإسرائيلية الخاصة في خانيونس، بالإضافة إلى اللحظات الدرامتيكية التي قُتل فيها قائد القوة المقدم "م"، التي تمكنت المقاومة الفلسطينية من كشفها والتعامل معها.

وذكرت القناة 12 العبرية ان القناة ستعرض مقابلة حصرية مع الطيار الإسرائيلي الذي هبط في المروحية داخل غزة لإخلاء القوة الخاصة.

ويرى خبراء ان الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترميم صورته بعد ان تمكنت المقاومة الفلسطينية من النيل منها على اعتاب قطاع غزة الشرقية بعد كشف القوة الإسرائيلية الخاصة وقتل مسؤولها "م".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات