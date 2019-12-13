الخضري: 250 الف غزي عاطل عن العامل والوضع في غزة كارثي

أوضح النائب في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن حوالي 250 الف غزي معطل عن العمل، وأن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 20%، بسبب الحصار والاغلاقات الإسرائيلية التي تستهدف القطاع.

وأشار الخضري في تصريح صحفي أن الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 13 عاماً أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، مشيراً إلى ان الاغلاق الإسرائيلي المستمر أوقف حوالي 80% من المنشآت الاقتصادية عن العمل.

وذكر أن اعداد العمال والموظفين تتقلص بشكل متصاعد، بالإضافة إلى اغلاق شبه تام على توفر فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل الى ربع مليون عامل تقريبا.

وبين أن غياب حلول عملية واقعية تنهي حالة الحصار الخانق أدى لضعف شديد في القوة الشرائية، إلى جانب منع الاحتلال الاسرائيلي العديد من مواد الخام اللازمة للصناعة، وهو امر يقلص القدرة الإنتاجية للمصانع في غزة إلى ما يقارب ٢٠٪ من طاقته الإنتاجية".

وطالب الخضري الهيئات الدولية بضرورة وضع حد للحصار الإسرائيلي الذي دمر جميع القطاعات، والقى بظلال كارثية على الانسان في غزة.