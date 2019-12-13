ليبيا واليونان تعقدان اتفاقية عسكرية لضرب واغراق السفن التركية في المتوسط

اتفقت كلاً من القوات المسلحة الليبية التي يتزعمها اللواء خليفة حفتر واليونان لسدّ الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا، أمام السفن التركية، خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة للجماعات التي تدعمها تركيا.

وقال رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي "إن هناك تنسيق على اعلى المستويات بين اليونان وليبيا من أجل مراقبة حركة السفن التركية"، مشيراً إلى ان القوات اليونانية لاحتجاز أيّ سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية.

وأشار إلى ان القوات البحرية في الجيش الليبي ستعمل على ضرب واغراق أي سفن تركية إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات التي تدعمها.

وادان الاتحاد الأوروبي الاتفاق البحري التركي- الليبي وأعلنوا أن اتفاقية ترسيم الحدود تنتهك القوانين الدولية، وتنتهك الحقوق السيادية لدول ثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار، معرباً عن مخاوف من أن تركيا تحاول إثبات ادعاء باحتياطيات غاز طبيعي قيِّمة التي يشتبه في أنها تقع تحت قاع البحر.