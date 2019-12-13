الاحتلال ينشر معلومة جديدة عن عملية خانيونس وسييرت متكال

ذكرت القناة العبرية الثانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت عشرات الاطنان من التفجرات والقنابل في عملية خانيونس الأخيرة، فور كشف المقاومة الفلسطينية لعناصر القوة الإسرائيلي الخاصة سييرت متكال.

وأشارت القناة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم حوالي 50 طناً من القنابل في عملية خانيونس ما بين استهداف لنقاط المقاومة، والعناصر التي لاحقت القوة، وما بين قصف المناطق التي تواجدت فيها القوة لإخفاء بعض المعالم.

وحققت المقاومة الفلسطينية انجازاً كبيراً العام الماضي في سياق صراع الأدمغة، إذ كشفت القوة الإسرائيلية الخاصة، وتمكنت من الاستيلاء على أجهزتها ما مكنها من اختراق الوحدة والتعرف على التفاصيل الدقيقة للوحدة.