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تعرف على طقس فلسطين خلال الأسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:39 - 13 ديسمبر 2019
طقس فلسطين طقس فلسطين
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يطرأ انخفاض طفيف آخر اليوم الجمعة على درجات الحرارة ويسود جو بارد بشكل واضح في جميع المناطق، وتهطل الأمطار في شمال البلاد وتتركز في مناطق الجليل الأعلى، وتكون الفرصة أضعف لمناطق الوسط، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية، معتدلة الى نشطة السرعة والأجواء باردة.

اما يوم السبت فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويبقى الجو بارداً وغائماً جزئياً نهاراً مع جو مستقر ، مع فرصة ضعيفة لزخات محلية في شمال البلاد. الرياح تكون جنوبية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم الاحد لا يطر أي تغيير يذكر على درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد في مختلف المناطق، وتكون الفرصة واردة لهطول زخات محلية في بعض المناطق نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي ، والرياح تكون متقلبة الاتجاه ونشطة أحياناً.

والاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصاً في الجبال.

الثلاثاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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