باسيل يشن هجوماً لاذعاً على الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها وعلى شخص الحريري

هاجم وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الحكومة التي الجديدة التي لا تزال تجري مشاورات لتشكيلها، مشيراً إلى ان حزبه "التيار الوطني الحر" لن يشارك في الحكومة جديدة ".

واوضح باسيل في كلمة متلفزة أن "التيار الوطني الحر" لن يشارك في الحكومة التي يجري تشكيلها كونها حكومة تكنوقراط سياسية يقودها الحريري، منتقدا الحريري لإصراره على التواجد في الحكومة الجديدة، على حد وصف باسيل.

ويرى باسيل ان الحكومة الحالية محكوم عليها بالفشل.

يشار إلى ان احتجاجات عارمة بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي للمطالبة برحيل حكومة الحريري وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع للمحاصصة السياسية.