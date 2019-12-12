الامارات تحول دفعة مالية جديدة لوكالة "الاونروا"

حولت دولة الامارات العربية، اليوم الخميس، دفعة مالية جديدة والثانية، بمبلغ قدره 25 مليون دولار، لصالح وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، ضمن استكمالاتها من المساعدات المالية التي تعهدت بها للشعب الفلسطيني، خلال عام 2019، بمبلغ 50 مليون دولار.

وأعلنت الامارات على لسان مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، انها قدمت مساعدة مالية جديدة قدرها 92 مليون درهم، "للأونروا"، في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، ولمساندة برامج وخطط الوكالة المقدمة.

وكانت وكالة الغوث "الاونروا" قد أعلنت في وقت سابق، عن عجز مالي كبير في خزينتها بسبب العقوبات الامريكية عليها بالإضافة إلى تملص المانحين من الالتزام بتعهداتهم المالية السنوية.