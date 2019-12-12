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الجماهير الفلسطينية تستعد للمشاركة الحاشدة في جمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:19 - 12 ديسمبر 2019
مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات العودة وكسر الحصار
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من المقرر أن تشارك الجماهير الفلسطينية في مسيرات العودة وكسر الحصار يوم غدٍ الجمعة تحت شعار "جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا" وذلك في مخيمات العودة في غزة والوسطى ورفح، على طول الحدود.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة المواطنين للمشاركة الحاشدة والواسعة في جمعة "جمعة فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا".

وذكرت الهيئة أنه "سيتم إفساح المجال لجماهير شعبنا لمشاركة الإخوة في حركة حماس بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة والتي ستنُظم في محافظتي خان يونس وشمال غزة".

وتوجهت الهيئة بالتحية إلى شعبنا الصامد في جميع أماكن تواجده في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، قائلةً "شعبنا يؤكد يومياً ثباته وصموده في وجه الاحتلال والمؤامرات التصفوية".

وجددت الهيئة العليا لمسيرات العودة استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق جميع أهدافها.

 

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