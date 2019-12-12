دراسة علمية تظهر النتائج المترتبة عن النوم لساعات طويلة

أظهرت نتائج دراسة علمية صينية جديدة، ان النوم لساعات طويلة سواء في الليل او قيلولة النهار، بأنها تزيد من حدة مخاطر صحية خطيرة على جسم الانسان.

واوضحت الدراسة التي اجريت على نحو 32 ألف شخص، ان الاشخاص الذين يتعرضون للنوم الطويل فهم معرضون أكثر للإصابة بالسكتة الدماغية.

واشارت إلى ان المختبرين يتراوح متوسط أعمارهم حوالي 62 عاما، على مدار 6 سنوات، وخلال فترة الدراسة اصيب 1438 سكتة دماغية، وان 119 بحالة جلطة محتمة.

ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة طب الاعصاب، فان الاشخاص الذين اعتادوا على النوم 9 ساعات، أو أكثر في الليل، هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، بنسبة 32 بالمئة، مقارنةً مع الذين ناموا أقل من 8 ساعات في الليل.

واكدت ان الاشخاص الذين ناموا لمدة تزيد عن 90 دقيقة بقيلولة النهار، زادت مخاطر الاصابة بالسكتة، مقارنة مع الذين حظيو بالنوم بأقل من نصف ساعة، بسنبة 25 بالمئة.

أما الأشخاص الذين يحظون بساعات نوم طويلة ليلا وقيلولة طويلة أيضا، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات في وقت لاحق، بنسبة 85 بالمئة، مقارنةً بالأشخاص الذين كانوا يحظون بساعات نوم معتدلة.