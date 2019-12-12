خبير تغذية يشرح الفوائد الصحية للخضراوات الورقية

قالت خبير التغذية هارالد زايتس، :"إنّ الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس، تتمتع بفوائد صحية عديدة، على جسم الانسان".

واضاف الخبير الالماني زايتس، انه كلما كانت ورقات الخضروات أكثر اخضرارًا وداكنًا، عاد عليها بفائدة كبيرة، وفق دراسات صحية موثوقة.

واوضح ان لون الاوراق الداكن، يزيد فيها من نسبة المعادن والفيتامينات بها، وبالتالي زيادة كمية الفائدة على صحة المرء، في تثبيط الالتهابات.

واشار خبير التغذية، إلى أن مادة "الكلوروفيل" المسؤولة عن اخضرار الاوراق، وهي مضادة للأكسدة، وتمتاز بطردها للسموم من الجسم، لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكر، انها تمد الجسم بعناصر مغذية، كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تقوية المناعة وانقاص الوزن ورشاقة البدن، فيما تزخر الاوراق بالحديد وفيتامين c، إلى جانب أنها قليلة السعرات الحرارية والدهون.