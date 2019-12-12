شاهد الحلقة 4 من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر واليرموك وقناة الدعوة

ثارت الحلقة الأولى من مسلسل "قيامة عثمان" ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي على حدٍ سواء، متفوقة على الكثير من الأعمال التلفزيونية الأخرى.

قناة دعوة لن تنقل مسلسل المؤسس عثمان، والقناة العربية الوحيدة هي قناة اليرموك، ستنقل الحلقة الاولى اليوم الخميس في تمام 8م بتوقيت مصر والاردن تردد 11678 رأسي بتقنية HD.

وتصدرت الحلقة الأولى تصنيف البرامج متفوقة على المسلسلات والبرامج الترفيهية والإخبارية التي عرضها مساء أمس على مختلف القنوات التركية بمعدل يفوق 15 نقطة استكمالاً لنجاح مسلسل "قيامة أرطغرل".

وحظى تجسيد النجم بوراك أوزجيفيت لشخصية "عثمان الغازي ابن أرطغرل" بإشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا كونه نجح بشكل كبير في التعبير عن معاناة شاب يحمل على عاتقه إرثاً ضخماً لوالده القائد العظيم.

وتطالب القبيلة بالكثير من الاستحقاقات، ليسير عثمان على خطى والده ويصبح المؤسس الأول للدولة العثمانية بعد جمع الولايات التركية تحت راية واحدة.

وتلقى بوراك بعض الانتقادات بسبب عدم إجادته بشكل كبير لأداء مشاهد القتال بالسيف، إلا أن محبيه دافعوا عنه وقالوا إن تلك اللقطات تحتاج لإدارة فنية من جانب مخرج المعارك حتى تخرج بتسلسل معين يجعلها تظهر بسلاسة وعفوية على الشاشة.

واكد خبراء أن ظهور المشاهد بهذا الشكل كان بسبب القطع المتكرر للقطات في المونتاج وبسبب التصوير بأكثر من كاميرا من عدة زوايا دون دمجها بشكل صحيح عند المونتاج.

وأعرب محمد بوزداغ أحد منتجي العمل عن سعادته بنجاح عرض الحلقة الأولى، ملمحاً إلى أن أحد المشاهد بالحلقة قد استغرق 4 أيام كاملة من التصوير.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الرابعة 4 قيامة عثمان،تعرض مساء اليوم الخميس 12 ديسمبر لعام 2019، قناة اليرموك والفجر الجزائرية، الحلقة الرابعة من المسلسل التركي، المؤسس عثمان، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

مسلسل المؤسس عثمان

تدور قصة وأحداث المسلسل التركي، حول قصة البطل التاريخي السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وتاريخه وبطولاته في الفتوحات والغزوات التي قام بها لرفع راية الإسلام وقبيلة الكاليار أثناء توليه سيادة القبيلة خلفًا لوالده البطل التاريخي أرطغرل بن سليمان شاه، الذي نجح بدوره في توحيد القبائل وتمهيد الطريق أمام نجله لإستكماله.

أحداث الحلقة الرابعة مسلسل المؤسس عثمان

عرضت الفيديوهات الترويجية والتشويقية للحلقة الرابعة عدد من اللقطات، حيث ظهر عثمان بن أرطغرل مقيد بالسلاسل داخل خيمة السجن بالقبيلة بعد قيام عمه السيد دوندار، بحسه حتي لا يقوم بأي محاولة لإفساد الصلح الذي تم مع قلعة الصلبيين وخاصة بعد مقتل قائدها تيكفور وإتهام عثمان بقتله.

موعد مسلسل المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان، يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت تركيا، علي قناة atv التركية التي نجحت في الحصول علي الحقوق الحصرية للمسلسل خلال العرض الأول.

تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

ونقدم لكم تردد قناة إيه تي في التركية، التي حصلت علي عرض المسلسل التركي، المؤسس عثمان، بعد النجاح خلال الفترة الماضية في الحصول علي عرض مسلسلات مثل زهرة الثالوث الجزء الأول والثاني ومسلسل لا أحد يعلم وأخيرًا مسلسل المؤسس عثمان.

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير نايل سات 10796 27500 5/6 SD مجاني تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

تواصل قناة atv التركية عرض أحداث وتفاصيل الحلقة الرابعة من المسلسل التاريخي المؤسس عثمان الموسم الأول، منذ الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.