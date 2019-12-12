محكمة الاحتلال العليا ترفض التماسات إقالة نتنياهو من مناصبه

قال رئيس الوزراء "الاسرائيلي"، اليوم الخميس، إنه سيستقيل من كافة مناصبه الوزارية ابتداء من مطلع العام المقبل، باستثناء منصبه في رئاسة الحكومة.

بدورها، رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماسات المقدمة لها التي طالبت نتنياهو بالاستقالة

وأشارت إلى أن الالتماس الذي قُدم طلب من قضاة المحكمة بأمر نتنياهو بالاستقالة من مناصب وزير الصحة ووزير العمل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الشتات، والزراعة والرفاه بالإنابة.

وأوضحت القناة الـ7 العبرية، أن قضاة المحكمة رفضوا الالتماسات بسبب ما ادعوه الفشل في الوصول للإجراءات القانونية الواجبة، مبينة أن هذه الأمور لا تتطلب قراراً قضائياً في هذا الوقت.

ويواجه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لوائح اتهام بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.