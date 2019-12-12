صحيفة: مخطط إسرائيلي لتعميم الفوضى في دول عربية بدعم خليجي

كشفت صحيفة لبنانية، أن هناك مخططاً إسرائيلي- غربي، لخلط الأوراق في الدول العربية ، عبر تنفيذ عمليات إرهابية في عدد من الدول العربية بهدف تعميم الفوضى.

وذكرت صحيفة "البناء" اللبنانية، إن بعض الجهات الأمنية حذرت من قيام مجموعات تشغلها مخابرات "إسرائيلية" وغربية ، بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في الأردن والعراق ومصر ولبنان، لتعميم الفوضى. وأكدت الصحيفة أن العمليات الإرهابية ستكون بتمويل خليجي، وتم تأمينه بطلب أمريكي مباشر".

يشار إلى أن عدد من الدول العربية تشهد احتجاجات شعبية في عدد من الدول العربية أبرزها العراق.