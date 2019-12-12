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نتنياهو يردّ على مرسوم ترامب بشأن مكافحة معادة الساميّة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:48 - 12 ديسمبر 2019
نتنياهو وترامب نتنياهو وترامب
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عبّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إصدار الأخير مرسوما رئاسيا لمكافحة معادة الساميّة.

ووقع ترامب على مرسوم رئاسي لمكافحة "اللاسامية"، سيتم بموجبه تجميد تحويل اعتمادات فيدرالية لجامعات وهيئات أمريكية تُحجم عن توفير الحماية لطلاب يهود، من التمييز والعنصرية

ويشمل المرسوم الأمريكي تعريفًا واسع النطاق لمفهوم "اللاسامية" ليشتمل على توجيه انتقادات عنصرية لـ"إسرائيل".

وقال نتنياهو: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على نشره المرسوم الرئاسي ضد التمييز ضد الشعب اليهودي".

وأضاف أن هذا القرار سيحد من الهجمات المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي ودولة "إسرائيل"، على حد زعمه.

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