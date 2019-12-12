الألواح تتطاير.. الأرصاد توضّح تفاصيل المنخفض الجوي

تشهد أجواء قطاع غزة منذ ظهر اليوم الخميس رياح شديدة وقوية، حيث تعرضت مناطق متفرقة لعاصفة قوية تسبب بأضرار مادية لدى المواطنين، جراء تطاير ألواح "الزينقو" وتكسر زجاج بعض المنازل.

وتعتبر هذه العاصفة هي الأولى منذ بدء فصل الشتاء، حيث أظهرت الأقمار الصناعية وجود حزم رعدية قوية قبالة ساحل فلسطين، ونشاط رعدي واصح خلال الساعات المقبلة شمال ووسط فلسطين ومناطق في جنوب البلاد.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صورًا لطواقم الدفاع المدني محافظة خانيونس أثناء إنقاذ إثنين من المواطنين بعدما انهار عليهم بئر داخل مدينة حمد غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

بدوره، أوضح الراصد الجوي أيمن المصري ومدير موقع "طقس فلسطين"، أن المنخفض الذي تشهده المناطق الفلسطينية سريعٌ جدًا، وتتأثر به المناطق الوسطى والجنوبية، مع تساقط أمطار قد تكون غزيرة، والرياح جنوبية غربية.

وقال المصري لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن هناك فرصة لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، وتستمر حتى ساعات الليل، متوقعًا أن يستقر المنخفض الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية.

وتابع حديثه: "اعتبارًا من الغد هناك استقرار على الأجواء في معظم المناطق، وتكون فرصة لتساقط الأمطار في المناطق الشمالية من البلاد.

وحول وجود منخفضات جديدة قادمة على فلسطين، بيّن أن هناك حالة عدم استقرار جوي يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استقرارًا على الأجواء وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

في السياق، نصح الراصد الجوي، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الهشّة التي يوجد فيها ألواح "زينقو" غير مثبتة ويمكن أن تتطاير وتسبب اضرارًا، كما نصح المزارعين بتثبيت دفيئاتهم الزراعية كي لا تتطاير بفعل الرياح خلال ساعات المنخفض.

ووفق "طقس فلسطين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدًا الجمعة، وتكون الأجواء باردة في جميع المناطق، وتهطل الأمطار في شمال فلسطين، خاصة في الجليل الأعلى، وتكون الفرصة أضعف في المناطق الوسطى.

أما يوم السبت المقبل، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو بارداً وغائماً جزئياً نهاراً مع جو مستقر، مع فرصة لبعض الزخات المحلية خصوصاً في الشمال.

أما يوم الأحد القادم فإن فلسطين ستتأثر بأجواء غير مستقرة، وأن حالة الطقس ستكون باردة في مختلف المناطق، وتهطل الأمطار في بعض المناطق.

إليكم درجات الطقس اليوم الخميس 2019-12-12 في الأراضي الفلسطينية المحتلة:

القدس: 13

رام الله: 12

الناصرة: 15

طبريا: 19

بيت لحم: 13

بئر السبع: 19

رفح: 19

غزة: 19

الخليل: 12

حيفا: 17

يافا: 18

اريحا: 21

نابلس: 14

صفد: 12

طوباس: 16

جنين: 16

طولكرم: 17

سلفيت: 14

قلقيلية: 16















