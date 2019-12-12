عاصفة قوية تتسبب باضرار مادية بغزة

ضربت عاصفة قوية ظهر اليوم الخميس الاراضي الفلسطينية، و تسببت بأضرار كبيرة في منازل المواطنين و الأماكن العامة.

و افادت مصادر محلية بأن هذه العاصفة هي الاولى من نوعها، و دخلت قطاع غزة بصورة سريعة و خلال فترة زمنية محدودة.

و توقع "موقع طقس فلسطين" اليوم الخميس أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر لنحو العشرة ساعات فقط.

و وفقاً للموقع، فتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والساحلية. ومع ساعات ما بعد الظهيرة والمساء تنتشر الأمطار الى مختلف المناطق الشمالية وبعض مناطق الوسط.

ومن المتوقع أن تكون الفعالية المصاحبة للمنخفض الجوي مميزة وقوية في مناطق الشمال الفلسطيني وخاصة مناطق الجليل والسواحل الشمالية إضافة إلى لبنان. وبشكل أقل في المناطق الوسطى في فلسطين.

وسيصحب المنخفض رياح جنوبية غربية في معظم الأحيان مما قد يضعف فرص الخطوات في مناطق الجنوب وكثير من مناطق الوسط لحساب المناطق الشمالية.

ومن المتوقع أن تتراجع فرصة الهطول المطري مع ساعات الليل المتأخر و الفجر الأولى من يوم غد الجمعة.