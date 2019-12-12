من هو رئيس الجزائر بعد انتخابات الرئاسيات

توجه الناخبون الجزائريون، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات رئاسية يُتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغوط شعبية.

ويتنافس خلال هذه الانتخابات خمسة مرشحين، يعتبرهم الحراك الجزائري أبناء "النظام السابق"، حيث يصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت.

وتشهد الجزائر الخميس انتخابات رئاسية يتوقع أن تشهد مقاطعة واسعة، لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، بعد حوالى عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة.

ويعتبر الحراك الشعبي ان هذا الاقتراع ليس إلا وسيلة لتجديد النظام الذي يطالبون برحيله. وخلال الانتخابات السابقة، أعلنت نسبة المشاركة في وقت متأخر مساء، أما النتائج فكشف عنها في اليوم التالي. واستنادا إلى النتائج، قد تُجرى دورة ثانية في الأسابيع المقبلة.

في سياق متصل، قام معارضون للانتخابات باقتحام وتحطيم مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، تعبيرا عن رفضهم إجراء الاقتراع، بحسب ما أفاد سكان من المنطقة.

وقام محتجون بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين، في عدة مراكز انتخابية، وفق ما أوردته وسائل اعلام محلية ودولية رسمية.