كم ستبلغ تكلفة الانتخابات "الإسرائيلية" الثالثة؟

نشر الاعلام العبري، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن التكلفة الاقتصادية للانتخابات "الإسرائيلية" الثالثة، عقب موافقة الكنيست على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من آذار المقبل

وقالت صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية، في تقرير لها، إن الانتخابات الثالثة ستكلّف الاقتصاد الإسرائيلي 3.8 مليار شيكل (أكثر من مليار دولار)، مشيرةً إلى أن ثلاثة انتخابات في أقل من عام ستبلغ كلفتها 10 مليار شيكل.

وأضافت يديعوت، أن فترة من عام 2020 ستمر قبل اعتماد ميزانية جديدة، مبينة أن ذلك يعني شهوراً من خفض الإنفاق التي ستؤثر على النمو الاقتصاد "الإسرائيلي".

ووفق تقرير الصحيفة، ستصل تكلفة دعم الأحزاب (200 مليون شيكل)، فيما ستصل ميزانية لجنة الانتخابات المركزية إلى (360 مليون شيكل).

في السياق ذاته، ستخسر مصانع الاحتلال نحو (1.5 مليار شيكل) بسبب تعطيل العمل يوم الانتخابات، حسب اتحاد الصناعيين في "إسرائيل".

ووفق قانون الاحتلال، فإنه ينص على منح العاملين إجازة في يوم الانتخابات. ويُلزم المشغل بدفع أجر يوم عمل مضاعف في حال العمل يوم الانتخابات

ويضيف تقرير صحيفة يديعوت العبرية، أن التكلفة الإجمالية للانتخابات الثلاثة الأخيرة وصلت لـ(10 مليار شيكل)، لافتًا أنه كان يمكن استغلالها في إنشاء خمسة مستشفيات، ورفع مخصصات الشيخوخة لمليون "إسرائيلي"، وبناء مدارس.