العراق: اسماء المقبولين في نتائج المنحة المجانية 2019

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق، اليوم الخميس، أسماء المقبولين في نتائج الجامعات والكليات الأهلية العراقية ضمن المنحة المجانية 2019 2020. للاستعلام اضغط هنــا

وأوضحت دائرة التعليم الجامعي الأهلي أنه تم قبول ١١٤٩طالباً وطالبة ضمن المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية، وغيرها من مؤسسات التعليم العالي.

وبينت أن نتائج القبول ضمت ١١٤٩ طالبا وطالبة في الوجبة الثانية والأخيرة ضمن المنحة المجانية الخاصة بالكليات والجامعات الاهلية.

أسماء المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية العراقية ضمن المنحة المجانية 2019 2020 متوفرة الآن عبر موقع "فلسطين اليوم" كما عودناكم على كل جديد في الشأن العراقي.

ونوهت الدائرة إلى انه “بإمكان الطلبة المتقدمين الاطلاع على اسماء المقبولين منهم على البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي في الوزارة”.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي وفرت خلال الأشهر الأخيرة العديد من المنح الدراسية لكافة شرائح المجتمع، وفي كافة المحافظات العراقية على حد سواء.