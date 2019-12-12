الانتهاء من استئجار سكن الحجاج الفلسطينيين بالمدينة المنورة

أنهت لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين، اليوم الخميس، عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشمالية، في المدينة المنورة بالسعودية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إنه تم استئجار فنادق مصنفة (4-5) نجوم في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف، ويقع بعضها على بلاط الحرم مثل فندق أنوار المدينة.

وأضاف أن الفنادق الأربعة الأخرى مسافة 50 إلى 150 مترا من بلاط الحرم، وهي (روف المدينة، النخبة إن، الروضة إن، سجى المدينة).

وأوضّح أن اللجنة ستتوجه مساء اليوم لمكة المكرمة لاستكمال إجراءات استئجار سكن مكة المكرمة ومقر بعثة الحج.