مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا

من المتوقع أن يشهد الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية، عقب القرعة التي ستقام في مدينة نيون بسويسرا الاثنين المقبل.

ووصل الى دور ثمن النهائي سوى أدية الدوريات الخمسة الكبرى (ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، اسبانيا، إيطاليا).

وهذه المرة الأولى منذ سنوات التي لا يصل إلى دور ثمن النهائي سوى أندية الدوريات الخمسة الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا).

يشار الى أن الأندية التي لعبت في ذات المجموعة بالدور الأول لن تتواجه في دور ثمن النهائي، كما أن الفرق من ذات البلد لن تقع في مواجهة واحدة.

ويترقب حامل اللقب السابق ليفربول مواجهة نارية قد توقعه مع ريال مدريد، أو اتلانتا الإيطالي، او اتلتيكو مدريد، او بروسيا دورتموند، او ليون الفرنسي.

بينما قد توقع صاحب اكبر رقم قياسي في البطولة ريال مدريد الحاصل على 13 بطولة، مواجهة مع ليفربول، او بايرن ميونخ، او مانشستر سيتي، او يوفنتوس الإيطالي.