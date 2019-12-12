لأنها تسبب الكسل.. تجنب هذا النوع من الأطعمة ليلًا

مما لاشك فيه أن الأرق بات مشكلة شائعة يعاني منها كثيرون حول العالم، وفي حين أن الأرق قد ينجم عن عدة أسباب تتنوع بين التوتر والضغط العصبي أو نتيجة تعاطي بعض الأدوية، إلا أن تناول بعض الأغذية مساءً أو قبل الخلود للنوم، يكون له تأثير كبير على إمكانية النوم، وقد يسبب الأرق.

ونشرت مجلة "ميس كيرا" أطعمة يصعب معها حصولك على ليلة نوم هادئة، منها الزبادي والشوكولاته والموز، وغيرها الكثير من الأصناف، التي يُنصح بعدم تناولها قبل النوم.

الموز غير الناضج

الجريب فروت

الزبادي

المعكرونة والخبز

الثوم

الشوكولاتة

شريحة لحم

الطماطم

الشاي الأخضر