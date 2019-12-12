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تنويه بخصوص عمل معبر رفح يوم الأحد المقبل 15/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:11 - 12 ديسمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، تنويها للمواطنين بخصوص عمل معبر رفح يوم الأحد المقبل 15/12/2019.

وأوضحت هيئة المعابر والحدود، أن المعبر سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، مشيرة إلى أن حركة المسافرين ستتوقف في الاتجاهين.

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