تنويه بخصوص عمل معبر رفح يوم الأحد المقبل 15/12/2019

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، تنويها للمواطنين بخصوص عمل معبر رفح يوم الأحد المقبل 15/12/2019.
وأوضحت هيئة المعابر والحدود، أن المعبر سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، مشيرة إلى أن حركة المسافرين ستتوقف في الاتجاهين.
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