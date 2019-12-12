تنويه بخصوص عمل معبر رفح يوم الأحد المقبل 15/12/2019

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، تنويها للمواطنين بخصوص عمل معبر رفح يوم الأحد المقبل 15/12/2019.

وأوضحت هيئة المعابر والحدود، أن المعبر سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، مشيرة إلى أن حركة المسافرين ستتوقف في الاتجاهين.