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وفاة طفلين بسبب شاحن هاتف !

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 13:46 - 12 ديسمبر 2019
الهاتف الذكي الهاتف الذكي
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جوال
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تسبب شاحن هاتف محمول بكارثة لإحدى الاسر المصرية المقيمة في المملكة العربية السعودية، حيث أودى الحادث بوفاة طفلين في إحدى المحافظات.

وأفادت مصادر اعلامية، بوفاة تطفلين مصريين، يقيمان في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الأول؛ بسبب تماسّ كهربائي في شاحن هاتف في غرفتهما.

وتم تداول صورة الطفلين، هناء (11 عامًا) وسليم (9 أعوام)، عبر صفحات الجالية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة.

وقال والد الطفلين، إنهما توفيا نتيجة حريق، والمصدر الرئيس للحريق هو شاحن الهاتف، وفقًا لما نقلته عنه قنوات فضائية مصرية.

وأشار والد الطفلين، إلى أن الطفلين كانا نائمين أثناء خروجه من المنزل وبعد 10 دقائق أخبره مالك المنزل عبر اتصال هاتفي بنشوب حريق في منزله، وتم إبلاغ الدفاع المدني على الفور، إلا أن الأوان قد فات وتوفي الطفلان.

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