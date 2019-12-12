ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

التنمية بغزة: رام الله قطعت الشؤون عن 2500 مستفيد في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:05 - 12 ديسمبر 2019
فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 2019 فحص اسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت اليوم الخميس أن الوزارة برام الله قطعت مخصصات الشؤون الاجتماعية عن 2500 مستفيد في قطاع غزة.

و وفقاً للكحلوت، فإن المستفيدين المقطوعة مخصصاتهم أغلبهم مرضى سرطان و فشل كلوي، أو تعيل أسرهم نساء.

و قالت الكحلوت إن قطع المساعدات المالية عن الفقراء في غزة غير مبرر، لافتة الى أن الوزارة برام الله قطعت تواصلها مع غزة منذ 6 أشهر، بعد إغلاقها البرنامج الوطني المخصص للأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة لا علاقة لها بعملية الحجب التي تمت عن هذه العائلات، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من المخصصات المالية.

و يشار الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بالضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء الماضي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات