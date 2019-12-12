التنمية بغزة: رام الله قطعت الشؤون عن 2500 مستفيد في غزة

أكدت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت اليوم الخميس أن الوزارة برام الله قطعت مخصصات الشؤون الاجتماعية عن 2500 مستفيد في قطاع غزة.

و وفقاً للكحلوت، فإن المستفيدين المقطوعة مخصصاتهم أغلبهم مرضى سرطان و فشل كلوي، أو تعيل أسرهم نساء.

و قالت الكحلوت إن قطع المساعدات المالية عن الفقراء في غزة غير مبرر، لافتة الى أن الوزارة برام الله قطعت تواصلها مع غزة منذ 6 أشهر، بعد إغلاقها البرنامج الوطني المخصص للأسر الفقيرة.

وأشارت إلى أن الوزارة بغزة لا علاقة لها بعملية الحجب التي تمت عن هذه العائلات، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من المخصصات المالية.

و يشار الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بالضفة الغربية وقطاع غزة الثلاثاء الماضي.