"الجهاد" تؤم ذوي القائدين البراهمة والحمران في جنين

أَمَ وفد من حركة الجهاد الإسلامي في جنين بالضفة المحتلة، ذوي الشهيدين القائدين عصام براهمة وأنور الحمران وذلك في ذكرى استشهادهما السنوية وشارك بالوفد رفاق درب الشهيدين ومحررو الحركة.

وكان بالأمس الذكرى السنوية ال27 لاستشهاد قائد الجناح العسكري ومؤسس مجموعات عشاق الشهادة عصام براهمة الذي تعرض للحصار من جيش الاحتلال وقاوم حتى الرمق الأخير مكبدا العدو خسارة جسيمة.

ومرت أمس الذكرى ال19 لارتقاء الشهيد القائد أنور الحمران الذي اغتالته قوات مستعربة خاصة في نابلس ويُعتبر الحمران من مؤسسي سرايا القدس بداية إنتفاضة الأقصى وضرب انموذجا فريدا في الصمود في التحقيق والصبر على الاعتقال في سجون الاردن والاحتلال والسلطة.