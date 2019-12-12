موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 2019 دور 16

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن موعد إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وتقام القرعة في الواحدة من ظهر 16 ديسمبر، ليتم من خلالها تحديد المنافسات في بداية مرحلة خروج المهزوم، وغيرها الكثير من الفعاليات المرتقبة.

وتقسم الأندية المتأهلة إلى وعائين، يضم الأول أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، والثاني يضم أصحاب المركز الثاني، كما يلعب متصدر المجموعة مباراة الذهاب خارج الأرض، فيما ستكون العودة على أرضه.

الأندية المؤهلة:

أندية المركز الأول: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، لايبزج (ألمانيا)، فالنسيا (إسبانيا).

أندية المركز الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام (انجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد، نابولي (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليون (فرنسا)، تشيلسي (انجلترا).

يشار إلى أن مباراة الذهاب ستكون في 18، 19 / 25، 26 فبراير، فيما ستكون مباراة العودة في 10، 11/ 17، 18 مارس، وبحسب هذه التواريخ فيتم تقسيم مباريات الذهاب والعودة على أسبوعين متتاليين، بحيث يقام في كل أسبوع 4 مباريات.