من هو عبد المجيد تبون مرشح رئاسيات الجزائر - برنامج الانتخابات

عبد المجيد تبون (74 سنة) هو أحد المرشحين الخمسة الذين يخوضون غمار الانتخابات الرئاسية الجزائرية، الجارية اليوم، بالرغم من أن غالبية الجزائريين يرفضونها ويرفضون المشاركة فيها.

شغل عبد المجيد تبون عدة مناصب في الحكومة الجزائرية، أبرزها وزير أول ما بين 25 مايو/أيار 2017 لغاية 15 آب/أغسطس من نفس السنة بعد أن قرر الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة تنحيته لأسباب مجهولة.

استلم تبون المنصب رسميا يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أوت 2017 ليخلفه أحمد أويحي، منذ ذلك التاريخ وحتى سقوط نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويسعى مرشح الرئاسة، الذي ينتمي إلى النظام الجزائري بحكم المسؤوليات السياسية التي تولاها إلى إظهار نفسه كمعارض قديم لنظام بوتفليقة بالرغم من أنه كان من بين وزرائه البارزين طيلة سنوات عدة.

وكان المرشح قد أجرى الأسبوع الماضي لقاء مع الصحافة في فندق "الجزائر" بأعالي العاصمة من أجل الكشف عن برنامجه الانتخابي.

وقال تبون إن فرنسا تحاول خلط الأوراق، مضيفًا "أنا لا أتحدث عن فرنسا الرسمية. وزير الخارجية يريد أن يفرض علينا رأيه ويقول لنا إنه من الأفضل أن تدخل الجزائر في مرحلة انتقالية لكن الجزائريين يرفضون هذا الخيار".