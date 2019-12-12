ترامب يوقع مرسومًا رئاسيًا يعترف باليهودية كقومية وليس فقط كدين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عمق علاقته بـ"إسرائيل"، بمحاربة حركات المقاطعة بشتى السبل في الولايات الأمريكية.

فقد وقع الليلة مرسومًا رئاسيًا من شأنه أن يعترف باليهودية كقومية وليس فقط كدين، مؤكداً أن إدارته لن تتسامح مع أي تعبير معاد للسامية، وسيظل دائماً إلى جانب "إسرائيل".

وتهدف هذه الخطوة فقًا لتقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، منح المؤسسات التنفيذية الأمريكية أدوات إضافية لمحاربة حركة المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الجامعات.

وقال ثلاثة مسؤولين حكوميين لصحيفة نيويورك تايمز إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمر. الشخص الذي يقف وراء هذه الخطوة، وفقاً للصحيفة، هو صهر ترامب والمستشار الرئيسي له، جاريد كوشنر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن أن ترامب نفسه كان متهمًا في كثير من الأحيان بمعاداة السامية أو على الأقل، غض الطرف عن هذه الظاهرة.