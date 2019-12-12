حماس تعلق على اعتقال قيادتها وكوادرها في الضفة المحتلة

علقت حركة حماس على شن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف قيادتها وكوادرها فجر اليوم الخميس، مؤكدة أن الاعتقالات لن توقف دورها في تصويب البوصلة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأوضحت الحركة في تصريح لها اليوم الخميس، أن الهدف من اعتقال قادتنا وكوادرنا في الضفة المحتلة هو وقف جهود الحركة لتذليل العقبات أمام اجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقالت حماس: "إن حملة الاعتقالات هي محاولة لتعطيل الحياة السياسة الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل "الاعتقال والتغييب أحد أهم أدواتها".

وأكدت أن قوات الاحتلال حماس تتعمد اعتقالات قادتها وكوادرها في الضفة تزامنًا مع ذكرى انطلاقة الحركة المقررة بعد أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس 6 قيادات وكوادر من حركة حماس في مدينة الخليل المحتلة بينهم الطالبة شذى حسن منسقة مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت.