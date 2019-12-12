خطة أممية للاستجابة الإنسانية في غزة والضفة بمبلغ 348 مليون دولار

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، أن الأمم المتحدة أطلقت خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية لعام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 348 مليون دولار لقطاع غزة النصيب الأكبر.

وجاء اعلان فرحان حق خلال مؤتمر صحافي مساء يوم أمس الأربعاء بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقًا لإعلانه فإن الخطة تشمل إقامة نحو 199 مشروعًا سيتم تنفيذها من قبل 85 منظمة، بما في ذلك 43 منظمة غير حكومية وطنية، و32 منظمة دولية، و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة.

كما خصصت الخطة الإنسانية حوالي 76 بالمئة من الأموال المطلوبة لقطاع غزة الذي تحاصره "إسرائيل" منذ 2007.

وكانت حكومة د. محمد اشتية أعلنت أمس الأربعاء أن الخطة تهدف إلى تقديم مساعدات لنحو 1.5 مليون فلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق مدينة القدس المحتلة.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت بين الفلسطينيين بالقطاع عام 2019، حيث أصبح نصفهم عاطلين عن العمل، وما يقرب من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني 62 بالمئة من إجمالي الأسر بالقطاع من انعدام الأمن الغذائي مع تدني جودة الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وإمدادات المياه.

وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك شرقي القدس، فإن النشاط الاستيطاني والعنف المرتبط به وفقدان الأراضي، وتدمير الممتلكات والقيود المفروضة من قبل "إسرائيل" على الحركة، تعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وسبل عيشهم، وفق الأمم المتحدة.