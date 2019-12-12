تحذيرات أمنية من مخطط إسرائيلي لعمليات إرهابية في هذه الدول

حذرت جهات أمنية عربية، من مخطط إسرائيلي غربي لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من الدول العربية لخلط الأوراق وتعميم الفوضى.

ووفقًا لصحيفة "البناء" اللبنانية، فإن المخطط الإسرائيلي لتنفيذ "عمليات إرهابية" يهدف لخلط الأوراق وتعميم الفوضى في الدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخابرات إسرائيلية وغربية تسعى لتشكيل مجموعات وخلايا عربية لتنفيذ هذا المخطط الاجرامي، وبتمويل من دول الخليج وتأمين من أمريكا مباشرة.

ولفتت، إلى الدول المستهدفة وفقًا لتوقعات المصادر الأمنية هي الأردن والعراق ومصر ولبنان.

يُذكر أن ناصر الدويلة عضو مجلس الامة الكويتي السابق كشف أن ما يجري في دولة العراق عبارة عن مؤامرة إسرائيلية، محذرًا من انتقال المؤامرة إلى الكويت.