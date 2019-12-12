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سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس..تواصل الهبوط

  • فلسطين اليوم - لبنان
  • 09:32 - 12 ديسمبر 2019
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
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تواصل الليرة اللبنانية الانخفاض مقابل الدولار الامريكي ، اليوم الخميس ، 12/12/2019 ، وخاصة بعد الانباء عن تدهور كبير لسعر الليرة ، وسط استمرار المصارف اللبنانية على الاحتفاظ بسقف 1507.5 مقابل الدولار .

الأنباء المنتشرة عن وضع العملة اللبنانية (الليرة) الذي أصبح كارثيا من خلال مؤشرات تدل على أن الليرة بلغت رقماً قياسيا لم يعهده منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث خسرت حوالي 41% من قيمتها مقابل الدولار .

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، ادعى صاحبه أنه متواجد في مطار إسطنبول الدولي بتركيا وقرر تصريف العملة في إحدى نقاط التصريف المنتشرة في المطار.

وأظهر الفيديو سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة صرف 100 ألف ليرة لبنانية  21 دولارا أمريكيا، وذلك يأتي منافيا للتداول الرسمي المعتمد من قبل الدولة اللبنانية التي تقول إن سعر الصرف ما زال ثابتا ولم يتغير ويبلغ 150 ألف ليرة مقابل 100 دولار أمريكي.

واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 في المئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.

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