الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت الاعتقالات فجر اليوم الخميس، في مدينة الخليل المحتلة حيث اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من الخليل بينهم أسرى محررين.

والمعتقلون هم: "محمد جمال النتشة، وعبد الخالق النتشة، وعيسى الجعبري، والاسرى المحررين: عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة، ومازن النتشة".

وفتشت قوات الاحتلال وفقًا لمراسلنا عدد من منازل المواطنين، والمنازل التي تم تفتيشها تعود للمواطنين: "حكيم محمود شلالدة، ويونس أحمد كوازبه، وبلال عارف شلالدة، ووحيد معروف شلالدة، ومناضل ساكت شلالدة، وإياد أنور كوازبة، وفي بلدة دورا منزل المواطن محمد أبو عرقوب، وعبثت بمحتوياتها".

أما في مدينة رام الله والبيرة فقد داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد من المنازل.

واندلعت مواجهات بين المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال ما أدى لإصابة رجل إسعاف برصاصة مطاطية في قدمه وأدت إلى اعتقال الطالبة في جامعة بيرزيت شذى ماجد حسن من منزلها.

وفي بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منزلين وعاثت بهما خرابًا وتدميرًا.

وقد داهمت قوات الاحتلال منزلي الشقيقين جمال وطلال دندن وفتشتهما وعبثت في محتوياتهما.