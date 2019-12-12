الجزائريون يُدلون بأصواتهم في لانتخابات الرئاسة وسط منافسة 5 مرشحين

يدلي الناخبون الجزائريون بأصواتهم اليوم الخميس 12/12/2019، في انتخابات رئاسية ، ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين، من بينهم علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا وزراء سابقان في عهد بوتفليقة.

الحكومة المدعومة من قبل الجيش تراها حاسمة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وشهدت الجزائر مظاهرات مناهضة للحكومة على مدار الأشهر الماضية.

واضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه تحت ضغط من احتجاجات الشارع والجيش.

ومنذ ذلك الحين ، يطالب المحتجون برحيل جميع رموز عهد بوتفليقة وإصلاح النظام السياسي بشكل كامل.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين، من بينهم علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا وزراء سابقان في عهد بوتفليقة.