انتخابات ثالثة خلال آذار القادم.. الكنيست يحل نفسه بشكل نهائي

بتأييد 94عضواً صادق كنيست الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم "الخميس" 12/12/2019، وبشكل نهائي على حل نفسه، عضو كنيست دون أي صوت معارض، و بعد انتهاء مهلة الـ21 يوما الممنوحة له لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة الاحتلال، بعد فشل كل من زعيم الليكود نتنياهو، ورئيس قائمة "أزرق أبيض" بيني غانتس بهذه المهمة.

وصادقت هيئة الكنيست على "قانون الانتخابات للكنيست" الـ23 بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط، لتجري الانتخابات في 2 آذار/ مارس المقبل.

ونشرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عن انتهاء المهلة الرسمية من الرئيس "الإسرائيلي" رؤوف ريفلين لأعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، إثر فشل جميع المحاولات لتشكيل الحكومة تم حل الكنيست رسميا.

وتتجه "إسرائيل" بذلك إلى انتخابات جديدة هي الثالثة في أقل من عام، ما يعكس أزمة سياسية في النظام السياسي الإسرائيلي.