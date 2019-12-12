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استفزت المسليمن

"عصابات إسرائيلية" تخط شعارات مسيئة للنبي محمد وتعطب إطارات السيارات

  • فلسطين اليوم - حيفا
  • 08:32 - 12 ديسمبر 2019
تدفيع الثمن تدفيع الثمن
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واصلت عصابات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية اليوم الخميس أعمالها الاستفزازية في قرية منشية زبدة في أراضي 48 المحتلة، حيث خطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات السيارات.

وتفاجأ أهالي القرية صباح اليوم الخميس، بوجود شعارات عنصرية تدعو إلى طردهم من قراهم وأراضيهم المحتلة.

كما أن الشعارات التي تم خطها بأيدي عصابات صهيونية تُسيئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدخل مسجد في القرية، وخط نجمة داوود على مركبات بعد اعطاب إطاراتها.

ومن الجدير ذكره أن أكثر من 70 مركبة تعرضت في أخر يوم خميس من الشهر الماضي لاعتداء واعطاب الإطارات وذلك في المثلث.

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