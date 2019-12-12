"عصابات إسرائيلية" تخط شعارات مسيئة للنبي محمد وتعطب إطارات السيارات

واصلت عصابات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية اليوم الخميس أعمالها الاستفزازية في قرية منشية زبدة في أراضي 48 المحتلة، حيث خطت شعارات عنصرية وأعطبت إطارات السيارات.

وتفاجأ أهالي القرية صباح اليوم الخميس، بوجود شعارات عنصرية تدعو إلى طردهم من قراهم وأراضيهم المحتلة.

كما أن الشعارات التي تم خطها بأيدي عصابات صهيونية تُسيئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدخل مسجد في القرية، وخط نجمة داوود على مركبات بعد اعطاب إطاراتها.

ومن الجدير ذكره أن أكثر من 70 مركبة تعرضت في أخر يوم خميس من الشهر الماضي لاعتداء واعطاب الإطارات وذلك في المثلث.