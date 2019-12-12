تعتبر أسعار صرف الشيكل مقابل الدولار اليوم الخميس من أهم العملات المتداولة في قطاع خلافًا لبعض المناطق التي تهتم بتداول الدينار واليورو.

وقد جاءت أسعار صرف الشيكل مقابل الدولار اليوم الخميس والعملات الأجنبية الأخرى في السوق السوداء على النحو التالي:

الدولار الأزرق مقابل الشيكل: (شراء 349.2/349.7 بيع)

الدولار الأبيض مقابل الشيكل: (شراء 348.5/ 349 بيع)

الدينار الأردني مقابل الشيكل: (شراء 495.8/496.5 بيع)

اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: (شراء 384/ 388 بيع)

الجنيه المصري مقابل الشيكل: (شراء 0.24/ 0.25 بيع)