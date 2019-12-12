حالة الطقس اليوم الخميس: منخفض جوي بارد وسريع وأمطار متفرقة

توقع طقس فلسطين أن تتأثر حالة الطقس اليوم الخميس 2019-12-12 بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيًا، وسط انخفاض درجات واحتمال سقوط أمطار في معظم المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة.

ووفقًا لموقع طقس فلسطين فإن هطول الأمطار في المناطق الشمالية يبدأ خلال ساعات العصر والمساء والليل بشكل متفرق.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون باردًا في الجبال وباردًا نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً.

أما غدًا الجمعة فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارةـ ويكون الطقس باردًا بشكل واضح في جميع المناطق، وتهطل الأمطار في شمال البلاد وتتركز في مناطق الجليل الأعلى، وتكون الفرصة أضعف لمناطق الوسط.

ويوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو بارداً وغائماً جزئياً نهاراً مع جو مستقر، مع فرصة لبعض الزخات المحلية خصوصاً في الشمال.

أما يوم الأحد القادم فإن فلسطين ستتأثر بأجواء غير مستقرة، وأن حالة الطقس ستكون باردة في مختلف المناطق، وتهطل الأمطار في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الخميس 2019-12-12 في الأراضي الفلسطينية جاءت على النحو التالي:

القدس: 13

رام الله: 12

الناصرة: 15

طبريا: 19

بيت لحم: 13

بئر السبع: 19

رفح: 19

غزة: 19

الخليل: 12

حيفا: 17

يافا: 18

اريحا: 21

نابلس: 14

صفد: 12

طوباس: 16

جنين: 16

طولكرم: 17

سلفيت: 14

قلقيلية: 16