سقوط صاروخين في محيط العاصمة بغداد

سقط صاروخين من نوع "كاتيوشا"، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاطلاق.

وذكرت القوات الأمنية العراقية في بيان لها، ان صاروخين سقطا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي، مشيرةً إلى انه لم يوجد وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت، ان عشرات القوات الامينة انتشرت في المكان، وباشر التفتيش والإجراءات الأمنية، مؤكدًا انها عثرت على منصة إطلاق الصواريخ.

يشار إلى أن أربعة صواريخ سقطت بالقرب من مطار بغداد، يوم الاثنين الماضي، ووفق خلية الاعلام الأمني، فقد اسفرت عن إصابة ستة عناصر من مكافحة الارهاب.