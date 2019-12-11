نشطاء ووسائل اعلام تتضامن مع الاعلامية #بشرى_الطويل

على خلفية اعتقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الناشطة الفلسطينية والإعلامية، بشرى الطويل، من منزلها في مدينة البيرة صباح اليوم، دشن نشطاء هاشتاق #بشرى_الطويل، تضامناً معها.

يشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصحفية بشرى الطويل، عدة مرات على خلفية نشاطها في مجال الاسرى.

أحمد أبو كريم :" الاحتلال الاسرائيلي يعتقل صوت الاسرى ومنبر المستضعفين الصحفية والناشطة في مجال الاسرى #بشرى_الطويل ، من البيرة في الضفة المحتلة.

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل صوت الاسرى ومنبر المستضعفين الصحفية والناشطة في مجال الاسرى #بشرى_الطويل ، من البيرة في الضفة المحتلة.#صباح_الخير pic.twitter.com/T7K4qPRomZ — أحمد ابوكريم #فلسطين









