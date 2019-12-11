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نشطاء ووسائل اعلام تتضامن مع الاعلامية #بشرى_الطويل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:36 - 11 ديسمبر 2019
بشرى الطويل بشرى الطويل
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على خلفية اعتقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الناشطة الفلسطينية والإعلامية، بشرى الطويل، من منزلها في مدينة البيرة صباح اليوم، دشن نشطاء هاشتاق #بشرى_الطويل، تضامناً معها.

يشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصحفية بشرى الطويل، عدة مرات على خلفية نشاطها في مجال الاسرى.

أحمد أبو كريم :" الاحتلال الاسرائيلي يعتقل صوت الاسرى ومنبر المستضعفين الصحفية والناشطة في مجال الاسرى #بشرى_الطويل ، من البيرة في الضفة المحتلة.

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