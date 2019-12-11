جماعة علماء العراق تسنطر استقبال البحرين حاخام "إسرائيلي"

استنكرت جماعة علماء العراق، اليوم الأربعاء، استقبال دولة البحرين للحاخام "الإسرائيلي" (موشيه عمار)، على أرضيها، في ظل استمرار الاحتلال بسلب وقتل الشعب الفلسطيني الأعزل.

ورفضت الجماعة، الاستقبال جملة وتفصيلاً، مشددًا على رفض الشعوب العربية الخطوات التطبيعية مع الاحتلال.

وقالت :"إن التطبيع بعض الدول العربية مع المحتل، بمثابة خطر حقيقي على أمن المنطقة بما فيها العراق".

وأضافت :" التطبيع هو استخفاف كبير بالشعوب، وانه يمهد لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية".

وكانت دولة البحرين وكبار شيوخها ورجالها، قد استقبلوا الحاخام الصهيوني "موشيه عمار" في المنامة، مؤخرًا، فيما حظيّ الاستقبال حفاوة كبيرة، بينما اعتبره الاخرون خطوة تطبيعية جديدة تهدد امن واستقرار الشعوب العربية، وكذلك تشجيع الاحتلال في المزيد من سيطرته على فلسطين.