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الكنيست تصوت بالقراءة التمهيدية لانتخابات ثالثة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:58 - 11 ديسمبر 2019
الكنيست الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي
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صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على القراءة التمهيدية على مشروع القانون القاضي بحلها وإجراء الانتخابات الثالثة في الثاني من آذار/مارس القادم، ويتعين على أعضاء الكنيست إقرار ذلك بالقرارات الثلاث حتى منتصف الليلة.

ووفقاً لقناة كان العبرية أن المهلة القانونية لتشكيل الحكومة ينتهي منتصف الليلة، وفي حال لم يطرأ أي تطور مفاجئ، فإن الكنيست سيُحل ويتم الإعلان عن انتخابات جديدة.

ووافقت لجنة الكنيست الخاصة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى، وسيتم تمريره إلى الجلسة الكاملة في الكنيست للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة الأولى.

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