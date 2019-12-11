أكثر من 60 قتيلاً عسكرياً في هجوم على معسكر بنيجيريا

قتل أمس، أكثر من ستين نيجيرياً عسكرياً في هجوم استهدف معسكرا للجيش النيجري في ايناتيس قرب مالي ، وفق ما أفاد مصدر أمني نيجري الاربعاء.

وقال المصدر الأمني :" إن "الهجوم خلف أكثر من ستين قتيلا. الارهابيون قصفوا المعسكر، والسبب الرئيسي لهذه الحصيلة الكبيرة (من الضحايا) هو انفجار الذخائر والوقود". لوكالة فرانس برس.

وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر في صفوف الجيش النيجري منذ بدء الهجمات الجهادية في البلاد العام 2015.

وقالت الرئاسة عبر تويتر إن "رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للجيوش، ايسوفو محمدو، قطع مشاركته في مؤتمر السلام الدائم والامن والتنمية في أفريقيا الذي يلتئم في مصر، للعودة إلى نيامي إثر المأساة التي وقعت في ايناتيس".

والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لثلاثة أشهر حال الطوارئ التي كان اعلنها في 2017 في العديد من المناطق بهدف التصدي للهجمات الجهادية.