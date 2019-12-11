حماس تدعو رئيس السلطة لاصدار مرسوم الانتخابات

دعت حركة حماس الرئيس محمود عباس لإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له، إن المرونة التي قدمتها حركة حماس في موضوع الانتخابات، هي التي فتحت الباب واسعاً أمام إجراء الانتخابات و أوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني.

ودعا، السلطة إلى التصرف بمسؤولية ، والابتعاد عن الحسابات الحزبية، وتنفيذ بالخطوات المطلوبة منها، داعيا الرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم الانتخابات.

وأضاف :"مطلوب من قيادة السلطة العمل للتحضير للقاء الوطني الفلسطيني، الذي يهدف لضمان سير الانتخابات بالشفافية والنزاهة المطلوبة".