قوات حفتر الليبية تهدد سفن البحرية التركية بالاغراق

هددت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الليبية، اليوم الأربعاء، باستهداف سفن البحرية التركية في حال اقترابها من سواحل البلاد.

وحذر اللواء فرج المهدوي، بأن قواته ستدمر أي سفينة تريكة تفكر بالاقتراب من شواطئ ليبيا، وانها معرضة للغرق.

وقال المهدوي، :"إنه اصدر تعليمات للقوات المسلحة الليبية بشان هذا الموضوع، وانها عازمة على عدم السماح بتنفيذ اتفاق انقرة مع حكومة الوفاق".

وكانت تركيا قد وقعت مع حكومة الوفاق الليبية، اتفاقية بشأن تعيين الحدود البحرية، وإنشاء منطقة اقتصادية في شرق المتوسط، دون علم اليونان ومصر.

يُشار إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح انّ بلاده مستعدة لأرسال قوات تركية إلى ليبيا لمساندة حكومة السراج مام حكومة حفتر.