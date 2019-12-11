"الاونروا" تعلن عن رابط فحص اسماء المستفيدين من الكابونة البيضاء

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا، اليوم الأربعاء، عن أسماء المستفيدين من الكابونة البيضاء للدورة الجديدة، للشهر الحالي 2019.

وأكدت "الاونروا" عبر موقعها الالكتروني الرسمي، بضرورة إحضار المستفيدين المعلومات المنشورة، وهي : "1. تاريخ الكابونة، 2. نوع الكابونة، 3. رقم الدفتر، 4. رقم الصفحة"، وذلك في الموعد المحدد، لتسهيل إجراءات الاستلام.

ونشرت الوكالة، رابط فحص أسماء المستفيدين من الكابونة، مشيرةً إلى ان تسليم الكابونة لن يكون قبل اليوم المحدد، كما انها وجهت إرشادات عامة على موقعها بشان إجراءات التسليم، ابرزها، انعلى المستفيد استلام الكابونة بنفسه، والتأكد من كميات الكابونة قبل المغادرة.

رابط فحص اسماء المستفيدين، اضغط هنا.