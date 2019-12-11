الاحتلال يطلق سراح الأسير ايمن صبري من قلقيلية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسا اليوم الأربعاء سراح الأسير أيمن رياض صبري "27 عاما" من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة بعد انتهاء محكوميته.

يذكر أن الأسير أيمن صبري اعتقل إداريا لمدة 20 شهرا قضاها في سجن النقب الصحراوي.

واعتقل أيمن أثناء توجهه إلى المملكة الأردنية عبر معبر الكرامة لإكمال دراسته وفقًا لوالده رياض صبري.

وأوضح والده، أن قوات الاحتلال لم توجه له أي تهمة وظل معتقلًا في سجن النقب الصحراوي لمدة 20 شهرًا.

وأشار صبري، إلى أن أيمن قد حرم من التعليم بسبب الاعتقال الاداري، لافتًا إلى أن الاحتلال ينتقم من الأسرى بوضعهم تحت الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام.

يشار ان العديد من طلبة الجامعات يتم اعتقالهم على معبر الكرامة اثناء ذهابهم وايابهم وتصدر بحقهم احكاما بالسجن سواء بقرارات اعتقال ادارية او لوائح اتهام.