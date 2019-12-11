حنا ناصر يطلع ملادينوف على مستجدات ملف الانتخابات العامة

أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على مستجدات الانتخابات العامة.

وبحث الطرفان وفق بيان من لجنة الانتخابات المركزية وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه اليوم الأربعاء، آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابي على رسالة رئيس السلطة محمود عباس.

كما بحث الطرفين الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

واستقبل ناصر ملادينوف، في المقر العام للجنة بالبيرة في اجتماع حضره المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.