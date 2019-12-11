هل يصبح الماء خطرًا على الصحة ؟

مما لا شك فيه أن الماء سر الحياة ومصدر رئيسي لحياة أي كائن حي، ولكنه يمكن أن يتحول في بعض الحالات، إلى خطر محدق، ويصبح شرب الماء له تأثير سلبي على صحة الناس.

وأرجع تقرير طبي تلك المخاطر إلى عدم إدراك العديد من الناس قيمة ما يطلق عليه "الرقم الهيدروجيني" (PH) الخاص بالماء الذي يشربه.

وتتراوح نسب درجة الحموضة في معظم مياه الشرب ما بين 6.5 إلى 8.5 درجة، فإذا كان الماء عند درجة 7، فهذا يعني أنه ماء مقطر نقي تماما، بدرجة حموضة محايدة، أما إذا قل فهذا يعني أنه أعلى حموضة، وإذا زادت الحموضة عن 7 فهذا يعني أن الماء قلوي.

يحذر الباحثون من أن انخفاض درجة الحموضة (الرقم الهيدروجيني) يحول الماء إلى محلول سام، كما أنه يكون أكثر جذب للمعادن الثقيلة داخل جسم الإنسان.

وأوضحوا أن الماء الذي تكون درجة حموضته أعلى، أي أن الرقم الهيدروجيني أقل، قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لبعض الناس، إذا ما كان الشخص يعاني من الحموضة المرتفعة في المعدة.